Giugliano, l’era Poziello agli sgoccioli: in 18 sono dal notaio pronti a firmare le dimissioni

GIUGLIANO. Mancherebbe poco alla fine dell’amministrazione Poziello. Diciotto consiglieri comunali di Giugliano sono proprio in questi istanti dal noto notaio Roberto Cogliandro di Pozzuoli per rassegnare le loro dimissioni e mandare a casa il sindaco.

La notizia circolava già negli ultimi giorni ma in questi istanti arriva la conferma. Proprio ora tra i 17 e i 18 consiglieri sarebbero dal notaio. Ore concitate per il sindaco.

A pochi mesi dalle elezioni dunque starebbe per terminare l’era di Antonio Poziello. In primavera si torna alle elezioni. Il termine ultimo per mettere fine a questa consiliatura è proprio negli ultimi giorni di febbraio.

I malumori vanno avanti ormai da mesi. Il primo a passare in opposizione era stato Rosario Ragosta, poi le dimissioni di Francesco Carlea. Tra 2019 e primi mesi di quest’anno sono arrivati poi i passaggi di Pasquale Casoria, Giuseppe D’Alterio, Gennaro Di Gennaro ed infine Andrea Guarino e Paolo Liccardo. Tutti hanno giustificato la scelta parlando di poco coinvolgimento da parte del primo cittadino. Già in altre occasioni l’opposizione ha provato a sfiduciare il sindaco ma non ci è mai riuscita. Oggi con il passaggio ufficiale in minoranza di Andrea Guarino e Paolo Liccardo avrebbero i numeri necessari per sfiduciarlo.