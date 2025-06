Sono giorni cruciali per il neo sindaco di Giugliano, Diego DAlterio. Oltre ad aver assunto a pieno il ruolo di primo cittadino, è a lavoro anche sul fronte giunta. D’Alterio, infatti, non attenderà la proclamazione degli eletti ma spera di trovare la quadra a stretto giro.

Giugliano, il sindaco vuole nominare a breve la giunta ma manca ancora la quadra

Nei partiti e civiche della coalizione sono ancora aperte le trattative. Qualcuno ha già chiuso il cerchio per qualcun altro le scelte sono aperte come per il Pd. Qui al momento appare certa la nomina di Marco Sepe, le altre due caselle, invece, sono ancora vuote. Qui una nomina sicuramente toccherà al sindaco e potrebbe essere una donna. Ma proprio il primo cittadino, tra i vari paletti che ha dato ai suoi, c’è quello di non proporre assessori tra i consiglieri eletti.

Dunque sfuma l’ipotesi Ilaria Fasano. La civica Giugliano democratica dovrebbe essere rappresentata da Bianca Perna e Gennaro Guarino, due dei non eletti. La presidenza del consiglio andrà a Luigi Guarino che avrà anche un assessore di suo riferimento che potrebbe essere l’avvocato Casillo. In Italia Viva il toto nomi è tra Alfonso Sequino e Raffaella Acone, già consigliera nella passata amministrazione. In Azione ci sono invece i primi malumori tant’è che non escluderebbero di rinunciare all’assessorato. Diversamente il papabile sarebbe Paolo Russo.

Infine il Comitato civico costiero ha nella sua rosa di nomi Vincenzo Risso e Chiara Giunta. Il quadro, insomma, è tutt’altro che chiaro ma il sindaco preme per avere una squadra primo possibile.