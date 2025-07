Il giornalista Mario De Michele è stato arrestato questa mattina dai carabinieri con l’accusa di estorsione nei confronti dell’ex sindaco di Orta di Atella, Angelo Brancaccio. L’operazione è coordinata dalla Procura di Napoli Nord, che ha condotto le indagini sfociate nel provvedimento cautelare.

Estorsione all’ex sindaco di Orta di Atella: arrestato il giornalista Mario De Michele

Per De Michele, noto ex direttore del portale Campania Notizie, si tratta dell’ennesimo capitolo giudiziario. Nel 2022 era stato infatti condannato a tre anni e dieci mesi per aver simulato due attentati a colpi d’arma da fuoco contro se stesso, al solo scopo di ottenere la scorta, che gli fu effettivamente assegnata e poi revocata una volta accertata la messa in scena.

Secondo quanto emerso, l’attuale accusa di estorsione riguarderebbe pressioni e richieste indebite rivolte a Brancaccio, figura centrale della politica locale. L’inchiesta è ancora in corso e gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sui dettagli.