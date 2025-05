Si è tenuta ieri sera, giovedì 29 maggio 2025, al sesto piano di Palazzo Russo, l’inaugurazione della mostra “Corpo, Arte e Ambiente”, a cura del critico Franco Riccardo. L’evento, promosso da Dreamer – Partners in collaborazione con TeleClub Italia, ha riscosso un grande successo di pubblico, registrando un’affluenza entusiasta.

Giugliano, gran successo per la mostra “Corpo, Arte e Ambiente” con opere di Dago e Laura Niola

Tra i presenti anche il neo-eletto sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio, accompagnato da diversi consiglieri comunali, a testimonianza dell’attenzione crescente delle istituzioni locali verso il rilancio della vita culturale cittadina. La mostra, che vede protagonisti gli artisti Ousmane Ndiaye Dago e Laura Niola, ha offerto uno spunto di riflessione profondo sul legame tra corpo umano, natura e ambiente, esplorando il tema attraverso la fotografia concettuale e performativa.

L’iniziativa di Teleclubitalita si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione culturale del territorio, con l’obiettivo dichiarato di riportare Giugliano al centro della scena artistica campana, troppo spesso dimenticata dai grandi circuiti culturali. Per chi non avesse potuto partecipare all’opening, la mostra sarà visitabile presso gli spazi di Palazzo Russo nei prossimi giorni, offrendo al pubblico un’occasione preziosa di confronto tra arte, identità e territorio.

Opere e artisti

Dago, con il suo sguardo poetico e simbolico, indaga il corpo femminile come ponte tra terra e purificazione, rifiutando ogni forma di esotismo estetico per restituire la nudità come purezza primordiale. Niola, invece, propone con “di Madre in figlia” una potente narrazione antropologica e personale, in cui il gesto di “donare” si carica di significati antichi e universali, legati al ciclo della vita e alla trasmissione intergenerazionale del sapere.