Benji e Fede chi sono? Anni, fidanzata, Magnifico difetto di Benji e Fede. Conosciamo meglio Benji & Fede. E’ un gruppo musicale italiano proveniente da Modena, costituito da Benjamin Mascolo e Federico Rossi. I due cantanti sono ospiti oggi di Mara Venier a Domenica In, dopo Donatella Rettore che ha raccontato i suoi 45 anni di carriera.

Benji e Fede: anni

La data di nascita di Benjamin Mascolo è il 20 giugno 1993, mentre Federico Rossi nasce il 22 febbraio 1994.

I due musicisti si sono conosciuti via internet il 10 dicembre 2010 e in seguito hanno deciso di formare il duo Benji & Fede. Con questo nome hanno iniziato a pubblicare cover su YouTube. Nonostante fossero entrambi originari di Modena, restavano in contatto soprattutto via internet in quanto Benjamin, di origini australiane da parte di madre, si era trasferito per due anni per motivi di studio a Hobart, in Australia. Nel 2014 il duo si è presentato alle selezioni delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2015, senza superarle.

Attraverso la rete sociale sono entrati in contatto più stretto con i loro fan e una radio li ha contattati per organizzare un tour nelle piazze; proprio durante una di queste esibizioni sono stati notati da un talent scout della Warner Music Italy ed hanno ottenuto il loro primo contratto discografico.

Benji e Fede: Magnifico difetto

Benjamin Mascolo e Federico Rossi hanno presentato il brano ‘Magnifico difetto’, in rotazione radiofonica dallo scorso 20 dicembre. Il singolo, dopo poco tempo dalla sua uscita, è divenuto subito un successo posizionandosi ai primi posti delle classifiche dei brani più ascoltati. Questo il loro profilo Instagram.

Il successo di Benji e Fede

Nell’estate 2015 la popolarità del duo è cresciuta grazie al singolo Tutta d’un fiato e all’esibizione alla seconda edizione del Coca-Cola Summer Festival. Il 9 ottobre 2015 è stato pubblicato il loro album di debutto 20:05, prodotto da Andy Ferrara e Marco Barusso e il cui titolo fa riferimento all’orario del primo messaggio che Federico Rossi ha mandato a Benjamin Mascolo su Facebook con la proposta di formare un duo. L’album ha subito raggiunto la prima posizione della Classifica FIMI Album ed è stato promosso da una tournée nazionale, nonché da tre singoli, pubblicati tra ottobre 2015 e gennaio 2016: Lunedì, Lettera e New York.

Il 31 maggio 2019 il duo ha presentato il singolo Dove e quando, che ha raggiunto la vetta della Top Singoli e venendo certificato doppio disco di platino dalla FIMI, divenendo il loro maggior successo. In seguito è stato pubblicato un secondo singolo, Sale, con la collaborazione di Shari, e annunciato il quarto album Good Vibes, pubblicato il 18 ottobre 2019.

Benji e Fede: fidanzata

Secondo il sito Donna Glamour Benjamin ha avuto una relazione con Demetra Avincola, conosciuta per il suo ruolo in Un medico in famiglia 10. Tuttavia, dopo la loro rottura nel 2018, nella primavera dell’anno seguente ha iniziato una relazione con Bella Thorne. Stando alle foto condivise su Instagram, ad oggi, è ancora la sua fidanzata.

Per quanto riguarda, invece, Federico, si è parlato recentemente della sua fidanzata. Ha avuto un storia d’amore con Paola Di Benedetto, arrivata anche a conoscere i genitori di lui. Tuttavia, nel 2019 hanno ufficializzato la loro separazione. La causa consisterebbe nel tradimento della star della musica con Emma Muscat, ex fidanzata di Biondo. Paola Di Benedetto ora è nella casa del Grande Fratello vip e prima di entrare nella casa del Gf si è parlato di un loro riavvicinamento.