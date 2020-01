Paola Di Benedetto: età, fidanzato, altezza della concorrente del Grande Fratello Vip Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto: età, fidanzato, altezza e vita privata della showgirl, concorrente del Grande Fratello Vip. Modella, showgirl e influencer arrivata al successo grazie al programma Ciao Darwin in cui ricopriva il ruolo di Madre Natura.

Paola Di Benedetto nasce a Vicenza l’8 gennaio del 1995. La sua età è dunque di 25 anni, mentre la sua altezza è pari a 173 cm. Della sua vita privata sappiamo che la showgirl è molto legata alla sua famiglia, in particolare a suo fratello gemello, Giovanni, con cui va molto d’accordo e al papà Nino.

Paola Di Benedetto sin da piccola manifesta il desiderio di lavorare nel mondo dello spettacolo. Partecipa al concorso di bellezza “Miss Veneto” ed arriva seconda. Vince poi il titolo di “Miss Grand Prix Veneto”, e il titolo di “Miss Antenna 3”. Alla finale di Miss provincia di Vicenza si aggiudica il titolo di “model Girl”. Chiamata per un provino all’emittente locale Tva Vicenza, comincia a lavorare per questa rete.

Paola Di Benedetto, fidanzato

Paola Di Benedetto riscuote successo a partire dal 2016 quando partecipa a Miss Italia. Nello stesso anno prende parte al programma condotto da Paolo Bonolis “Ciao Darwin”, in cui interpreta il ruolo di “Madre Natura”, per poi approdare a Colorado. La vera svolta per la sua carriera però arriva quando nel 2018 viene scelta per far parte del cast di concorrenti de L’Isola dei Famosi.

Paola di Benedetto spesso è stata al centro del gossip, per via delle sue relazioni sentimentali. Per ben tre anni e mezzo, infatti, Paola ha avuto una relazione col calciatore Matteo Gentili, terminata poco prima della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. All’interno del reality, la Di Benedetto fa la conoscenza di Francesco Monte, col quale ha una breve storia, che per settimane ha fatto discutere il web.

Dopo la parentesi Monte durata poche settimane, Paola di Benedetto fa la conoscenza di Federico Rossi, membro del duo Benji e Fede, col quale a poco a poco nasce l’amore. Per diverso tempo tutto funziona a meraviglia tra la modella e il suo fidanzato, che si mostrano sui social innamorati, complici ed in sintonia. Inaspettatamente, però, poche ore dopo i festeggiamenti del loro primo anniversario, la coppia annuncia la separazione.

A quel punto in molti hanno ipotizzato che Rossi potesse aver tradito la Di Benedetto, che dunque avrebbe deciso di mettere un punto alla loro storia. Tuttavia poco tempo dopo i due iniziano nuovamente a frequentarsi. Ad oggi Paola e il suo fidanzato sono ancora insieme, apparentemente più felici che mai.

Paola Di Benedetto: Grande Fratello e social

Paola Di Benedetto è una delle partecipanti della quarta edizione del Grande Fratello Vip 2020, condotta da Alfonso Signori. Il reality in onda a partire da mercoledì 8 gennaio 2010.

La Di Benedetto non è nuova al Grande Fratello perché è già stata concorrente dell’edizione NIP 2018. In quella edizione ha avuto un po’ di problemi con l’ex Matteo Gentili che era rimasto a casa. Oggi però partecipa al Grande Fratello in quanto Vip e ad attenderla fuori è Federico Rossi.

A rendere nota la sua partecipazione al Grande Fratello Vip è stata la stessa ragazza. Infatti sul suo profilo Instragram ha pubblicato una storia in cui annuciava di essere tra le concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip.