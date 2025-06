Con la celebrazione della Santa Messa nel Santuario dell’Annunziata ha preso ufficialmente il via l’Ottava dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Pace. Un momento solenne che ha richiamato la comunità giuglianese alle radici della propria devozione, segnando la conclusione di una settimana intensa di appuntamenti religiosi e popolari.

Giugliano, al via l’Ottava in onore di Maria SS. della Pace: tra fede, memoria e denuncia sociale

Ad aprire la funzione liturgica è stato don Luigi Puglisi, che ha rivolto un saluto al neo sindaco Diego D’Alterio, presente in prima fila insieme ad altri esponenti dell’amministrazione comunale. A presiedere la celebrazione è stato don Franco Picone, parroco giuglianese da anni in servizio a Casal di Principe, nella parrocchia che fu di don Peppe Diana e vicario generale della Diocesi di Aversa.

Un’omelia intensa, quella di don Picone, che ha richiamato i fedeli ai valori della verità e del significato autentico della libertà. “Viviamo in una società che vuole la felicità a tutti i costi”, ha detto il sacerdote, puntando il dito contro l’egoismo diffuso e le nuove schiavitù moderne, come le dipendenze e le ludopatie. Un messaggio forte, che ha intrecciato il cammino di fede con l’impegno civile e la riflessione sociale.

Subito dopo la Messa il tradizionale Volo dell’Angelo del mattino, uno dei momenti più attesi e suggestivi della festa. A seguire, la processione per le vie della città, con un itinerario leggermente modificato rispetto agli anni passati per esigenze logistiche. La giornata si concluderà con il volo serale dell’angelo e il rientro della sacra effige di Maria Santissima della Pace nel Santuario, trasportata sul carro tra applausi, preghiere e commozione dei fedeli.