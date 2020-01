Donatella Rettore: età, canzoni, anni, marito di Donatella Rettore

Donatella Rettore: età, canzoni, anni, marito della cantante. Conosciamo meglio Donatella Rettore, anche nota semplicemente come Rettore: è una cantautrice e attrice italiana. La maggior parte dei suoi cavalli di battaglia sono stati realizzati negli anni ’80. Oggi la Rettore è ospite di Mara Venier a Domenica In.

Racconterà e festeggerà i suoi 45 anni di carriera, coronata da grandi successi.

Donatella Rettore: età, anni Donatella Rettore

E’ nata a Castelfranco Veneto l‘8 luglio del 1953. Ha 66 anni. È figlia di una donna nobile, attrice di teatro goldoniana, e di un commerciante. Nella stessa città si diploma con il massimo dei voti all’Istituto Tecnico Industriale con indirizzo per le Lingue Estere. La sua passione però è sempre stata la musica. A 10 anni, infatti, ha creato il suo primo complessino, I Cobra, con il quale si esibiva nelle parrocchie cantando le canzoni di Caterina Caselli. Dopo la maturità, Donatella si è trasferita a Roma e nel 1973 è diventata la spalla del tour estivo di Lucio Dalla, che l’ha introdotta al mondo della musica. La sua carriera decolla negli anni ’70 e negli anni ’80 è all’apice del successo.

Donatella Rettore: marito e vita privata

Donatella Rettore dal 2005 è sposata con Claudio Rego, un musicista. I due sono legati da oltre 40 anni, ma non hanno figli. A Vanity Fair la cantante ha raccontato di aver perso un bambino e di non aver voluto più provare ad averne un altro.

Sarà un concerto di Alan Sorrenti a permettere ai due di unirsi per sempre. E’ in quel momento infatti che il musicista nota quella ragazza in mezzo ad un gruppo di soli uomini e inizia a sentire un forte desiderio di proteggerla. “Siamo amici e complici”, ha detto l’artista a Io Donna, “affrontiamo ogni avventura insieme e condividiamo tante passioni: è questo il segreto”. I due si sono sposati solo nel 2005, nonostante stessero insieme da prima, perché avevano intenzione di adottare un bambino.

La Rettore è anche attiva sui social. Qui il suo profilo Instagram.

Donatella Rettore: canzoni

La cantante è famosa per numerosi successi discografici e canzoni rimaste nella memoria collettiva, come Splendido splendente, Kobra o Lamette. Il suo primo singolo, Quando, è del 1973 mentre un anno dopo approda subito a Sanremo, con la canzone Cani sciolti.

Al festival di Sanremo ci ha partecipato nel: