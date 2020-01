Asse mediano, quando apriranno le uscite di Mugnano e Melito: parla il consigliere metropolitano Raffaele Cacciapuoti

Lavori sull’asse perimetrale di Melito e riapertura dell’uscita di Mugnano. Parla il consigliere metropolitano Raffaele Cacciapuoti, delegato alle Strade per l’ente di piazza Matteotti. Nei giorni scorsi, inoltre, il tratto di circumvallazione esterna di Mugnano passa da strada provinciale a strada urbana. La competenza diventa quindi pienamente comunale dopo i lavori di messa in sicurezza eseguiti nei mesi scorsi dalla città metropolitana.

ASSE PERIMETRALE, NUOVI SVINCOLI APRONO A INIZIO FEBBRAIO

Intanto l’ente provinciale sta lavorando a ritmo serrato per l’apertura dello svincolo dell’asse mediano di Mugnano che dovrebbe avvenire al massimo all’inizio di febbraio insieme all’uscita di Melito, chiusa da diversi anni. Al termine dei lavori ci sarà quindi un sospiro di sollievo per gli automobilisti grazie all’alleggerimento del traffico con la riapertura degli svincoli. La cerimonia di riapertura dovrebbe avvenire il 1 febbraio ma la data non è stata ancora ufficializzata. La situazione si sbloccherà però sicuramente nei primi giorni del mese prossimo.

