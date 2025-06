E’ partito l’iter del Comune per avviare i lavori al Corso Campano. Dal palazzo di Corso Campano 200 è stata inviata ai proprietari dello stabile la comunicazione dell’avvio del procedimento in danno. Il sindaco D’Alterio, ha compulsato gli uffici in queste settimane dall’insediamento, chiesto pareri tecnici e fatto partire l’iter.

Giugliano, chiusura corso Campano: l’amministrazione ha avviato l’iter per lavori in danno

Come annunciato anche in campagna elettorale, è questa la soluzione che intende portare avanti l’amministrazione comunale. Quella di eseguire i lavori di messa in sicurezza del palazzo a rischio crollo in danno ai proprietari così da consentire la riapertura della strada principale del centro storico. Nel mentre andrà comunque avanti l’iter giudiziario intrapreso dai proprietari per stabilire di chi sono le responsabilità e dunque a chi spetta l’onere della messa in sicurezza.

Ora dopo la comunicazione inviata ai proprietari, c’è un tempo tecnico di attesa e poi si potrà procedere con l’affidamento dei lavori e le opere stesse necessarie a far sì che l’edificio non sia più a rischio, consentendo dunque la riapertura della strada, chiusa dallo scorso ottobre.