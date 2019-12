Strage durante la festa di Natale, 10 morti e 300 ricoverati dopo brindisi. Tragedia nelle Filippine a causa di un liquore al cocco. Almeno otto persone hanno perso la vita dopo aver consumato una bevanda alcolica, adulterata con alti livelli di metanolo, molto utilizzata nel Paese durante le feste natalizie. Secondo fonti del New York Times, il bilancio è ancor più grave, con undici vittime. E sono inoltre circa 300 le persone ricoverate negli ospedali del Paese.

A quanto ricostruito, tutte le vittime avevano partecipato a feste durante il fine settimana nella città di Rizal, a sud-est di Manila, e hanno lamentato dei dolori di stomaco dopo aver bevuto il liquore al cocco, noto localmente come “lambanog”. Alcune delle persone ricoverate sono in condizioni critiche secondo quanto ha spiegato Jose Jonas Del Rosario, portavoce del Philippine General Hospital della capitale Manila. “Abbiamo chiesto a molti dei nostri medici in congedo per ferie di rientrare al lavoro solo per occuparsi dei pazienti”, ha aggiunto il portavoce.