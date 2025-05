Due giovani di Ercolano, rispettivamente di 18 e 23 anni, sono stati arrestati nel pomeriggio di lunedì dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina e tentata estorsione. I fatti sono avvenuti sul lungomare Caracciolo, teatro dei festeggiamenti per la vittoria del campionato da parte della squadra partenopea.

Napoli, scippano collanina durante festa scudetto e chiedono 400 euro: arrestati due rapinatori

Nel contesto del rafforzato dispositivo di sicurezza predisposto dalla Questura di Napoli per l’occasione, gli agenti di Polizia sono intervenuti in via Giorgio Arcoleo, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa. A bloccare inizialmente i due sospetti è stato il personale del Reparto Mobile, già presente in zona per presidiare l’area durante le celebrazioni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due giovani si erano poco prima resi protagonisti di una rapina ai danni di un uomo, aggredito e spintonato violentemente per strappargli la collanina dal collo.

Non soddisfatti del colpo, i malviventi sono tornati poco dopo dalla vittima, tentando di estorcergli 400 euro in cambio della restituzione del maltolto. L’uomo, però, ha prontamente denunciato l’accaduto agli agenti presenti, che sono riusciti a bloccare e trarre in arresto i due aggressori. I due indagati sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.