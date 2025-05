Doveva essere una notte di festa storica, di abbracci, cori e lacrime di gioia. Invece, l’euforia per il quarto scudetto della SSC Napoli si è tinta anche di paura, con episodi di violenza che hanno richiesto un massiccio intervento dell’Arma dei Carabinieri.

Napoli, interventi dei Carabinieri durante la festa scudetto: il bilancio

Mentre le piazze esplodevano in un tripudio azzurro per il quarto titolo, tra i vicoli e le strade della città si consumavano rapine, aggressioni e atti criminali. Il bilancio finale della serata è inquietante: 10 rapine consumate, 7 aggressioni denunciate, 3 feriti, 2 persone soccorse, 4 veicoli rubati recuperati e 1 sequestro di armi.

Gli interventi si sono susseguiti per tutta la notte, da Poggioreale a via Poerio, passando per Casalnuovo e il centro città. Tra le vittime un 47enne colpito alla testa con il calcio di una pistola e derubato dello scooter, un giovane evaso dai domiciliari confuso tra la folla, un 28enne ferito al volto con un coltello e un cittadino belga colpito alla coscia senza motivo.