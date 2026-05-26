Afragola piange la scomparsa di Gaetano Esposito, il 27enne coinvolto in un grave incidente stradale nella notte del 22 maggio. Dopo giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Napoli, il giovane non è riuscito a superare le gravi ferite riportate nell’impatto. Ad anticipare la notizia è Internapoli.it.

Afragola, incidente in moto: Gaetano Esposito muore a 27 anni

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Gaetano si trovava a bordo di una moto guidata da un amico quando, intorno alle 2 di notte, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo lungo Corso Garibaldi, ad Afragola. L’impatto è stato violentissimo e le condizioni del 27enne sono apparse subito critiche. Trasportato d’urgenza al Cardarelli, il ragazzo era stato ricoverato in prognosi riservata dopo essere entrato in coma. In queste ore amici e parenti avevano affidato ai social appelli e messaggi di speranza, chiedendo preghiere per Gaetano. Purtroppo, però, il giovane non ce l’ha fatta.

Ferite meno gravi, invece, per l’amico alla guida della moto, che è stato medicato all’ospedale Santa Maria delle Grazie. La notizia della morte del 27enne ha profondamente colpito la comunità afragolese. Numerosi i messaggi comparsi sui social network, dove amici, conoscenti e parenti stanno ricordando Gaetano con foto, dediche e parole di affetto. “Riposa in pace Gaetano” è una delle frasi più condivise nelle ultime ore, insieme a tanti pensieri di vicinanza rivolti alla famiglia.