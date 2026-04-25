Varcaturo, tragico incidente in via Ripuaria: morto un 17enne, feriti 18enne e 26enne

Tragedia nella notte a Varcaturo, frazione del comune di Giugliano, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale. Altri due giovani sono rimasti feriti, tra cui il conducente dell’auto sulla quale viaggiava la vittima.

Varcaturo, tragico incidente in via Ripuaria: morto un 17enne

Lo schianto si è verificato intorno alle 6 del mattino lungo via Ripuaria, in direzione Lago Patria, nei pressi di un istituto scolastico. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate: in una viaggiavano un 18enne alla guida e il 17enne, nell’altra una donna di 26 anni.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 con automedica e ambulanze, ma per il minorenne non c’è stato nulla da fare: secondo quanto emerso, sarebbe morto sul colpo a seguito dell’impatto. I due feriti, il conducente 18enne e la 26enne alla guida dell’altra vettura, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie: le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dello scontro. La salma del giovane è stata posta sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria.