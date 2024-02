Drammatico incidente a Napoli in via dei Ciliegi, strada che da Santa Maria a Cubito a Chiaiano porta verso via Toscanella. A perdere la vita Andrea Mellone, 17enne della zona. Fatale lo schianto del suo scooter contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Napoli, incidente in zona Toscanella: Andrea Mellone muore a 17 anni

La tragedia si è consumata attorno alle ore 22,50 di ieri, giovedì 1 febbraio 2024. La dinamica è ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, Andrea viaggiava a bordo del suo Sh 125, in direzione Toscanella, quando, per ragioni da accertare, ha perso il controllo del mezzo a due ruote finendo fuori strada. La sua corsa è finita contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Le indagini e i soccorsi

Sul luogo dello schianto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, reparto Infortunistica Stradale, guidati dal Comandante Colonnello Joselito Orlando, che hanno avviato le indagini del caso.Effettuati i primi rilievi. Non si esclude alcuna ipotesi, neanche il coinvolgimento di altre auto.

Inutili invece i soccorsi: i sanitari del 118 hanno trasportato il 17enne all’ospedale Cardarelli di Napoli ma è morto poco dopo il suo arrivo per le gravi ferite riportate nell’impatto.

Lutto sui social

In queste ore la notizia sta circolando sui social, gettando nello sconforto amici e parenti. Il padre di Andrea, Gennaro, è un noto impiegato bancario di Marano. Incredulo il post di Francesco, amico di famiglia: “Non lo accetto…Come si può finire una vita a soli 17 anni. Andrea ma che hai combinato, bello come il sole, un ragazzo d’oro, ti ho visto crescere, eri piccolissimo, e adesso?”.