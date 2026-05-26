A Scampia continua la stretta contro lo spaccio di droga. Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un 28enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine anche per reati specifici, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Scampia, preso il pusher del “calzino”: sorpreso con crack e cocaina

L’operazione rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il fenomeno del traffico di droga nelle aree più sensibili della città. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Scampia, durante un pattugliamento in via Federico Fellini, hanno notato il giovane mentre prelevava qualcosa nascosto all’interno di un calzino lasciato sul manto stradale. Poco dopo, il 28enne avrebbe ceduto la sostanza ad un altro uomo in cambio di denaro, con quest’ultimo che si è poi allontanato velocemente.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente, bloccando il sospettato e trovandolo in possesso di una modica somma di denaro. Nel corso dei controlli, all’interno del calzino utilizzato come nascondiglio, sono stati rinvenuti cinque cilindretti di eroina per un peso complessivo di circa 7 grammi, tre involucri di crack e uno di cocaina. Per il 28enne sono così scattate le manette: l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.