Proseguono ad Aversa le attività di diserbo e igiene urbana promosse dall’amministrazione Matacena e coordinate dall’assessora all’Igiene Urbana, Giulia Lauriello. Gli interventi, eseguiti dagli operatori incaricati, stanno interessando diverse aree del territorio cittadino con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e garantire una maggiore pulizia delle strade.

Aversa, interventi di diserbo e pulizia in diverse zone della città

Nel corso della scorsa settimana, così come nei giorni attuali, le operazioni hanno riguardato piazza Savignano, dove sono stati effettuati interventi di spazzamento e diserbo. Attività analoghe sono state eseguite anche in via Madonna dell’Olio, via Canduglia e nella zona di Porta San Giovanni, aree interessate dalla rimozione delle erbacce e dalla pulizia delle carreggiate e dei marciapiedi.

Interventi di diserbo hanno interessato inoltre via Pastore, mentre le attività di spazzamento sono state effettuate anche in via Santa Marta, via Re Riccardo, strada Santa Maria a Piazza e nell’area del comando della Polizia Locale. Le operazioni sono state seguite sul territorio anche dal consigliere di maggioranza Raffaele De Gaetano. Dal Comune fanno sapere che il programma di manutenzione e pulizia urbana proseguirà anche nelle prossime settimane con ulteriori interventi già pianificati in diverse zone della città, nell’ambito di un’azione mirata a garantire maggiore cura e attenzione agli spazi pubblici.