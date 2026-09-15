West Nile a Calvizzano, dopo il decesso della 72enne disinfestazione anticipata a stasera

Dopo la scomparsa della 72enne di Calvizzano a causa del virus West Nile, il Comune adotta subito contromisure sanitarie. Poco fa, sulla propria pagina Facebook, il primo cittadino Luciano Borrelli ha annunciato l’anticipazione dell’intervento di disinfestazione previsto per il 21 settembre a questa sera, 15 settembre, a partire dalle ore 23.00.

West Nile a Calvizzano, decesso della 72enne: disinfestazione anticipata a stasera

È stato proprio il sindaco questa mattina a dare notizia del decesso sui social, esprimendo la vicinanza dell’intera comunità ai familiari della donna. Da quel momento i contatti con l’Asl si sono intensificati: “A seguito dei recenti eventi e mantenendo un costante raccordo con le autorità sanitarie, abbiamo ritenuto necessario chiedere un ulteriore intervento a tutela della nostra comunità”.

Accettata la richiesta di anticipare le contromisure sanitarie, Borrelli ha parlato di “scelta che abbiamo ritenuto doverosa alla luce della situazione e che va nella direzione di rafforzare ulteriormente le attività di prevenzione, senza aspettare che la situazione possa evolversi”. Alla luce della scomparsa della 72enne, l’allerta resta massima: “Continueremo a mantenere alta l’attenzione e a lavorare in stretto coordinamento con le autorità sanitarie”, ha concluso il sindaco.