West Nile, primo caso a Calvizzano: “Non risultano focolai attivi”

Il virus West Nile è arrivato anche a Calvizzano, nella provincia nord di Napoli, dove ieri è stato registrato il primo caso. A renderlo noto con un comunicato su Facebook, il sindaco Luciano Borrelli: “Nessun allarmismo, ma massima attenzione e nessuna misura esclusa, quando si tratta di tutelare la nostra comunità”, ha detto il primo cittadino a caldo. Poche ore fa ha aggiunto: “Non risultano focolai attivi”. Nessuna informazione, al momento, sulle condizioni del soggetto che ha contratto l’infezione.

West Nile, primo caso a Calvizzano: l’Asl impone la disinfestazione

Nel frattempo, l’Asl Napoli 2 Nord ha disposto un intervento straordinario di disinfestazione in Via Molino e nelle zone limitrofe per le 21:30 di questa sera. Nella sua ultima comunicazione, Borrelli ha raccomandato ai residenti dell’area interessata di “tenere porte e finestre chiuse durante l’intervento, chiudere balconi e accessi verso l’esterno e prestare attenzione agli animali domestici e seguire le indicazioni degli operatori”.

Nella maggior parte dei casi l’infezione è asintomatica, ma può rappresentare un rischio soprattutto per le persone più fragili, come anziani e pazienti con patologie pregresse. Non si trasmette da uomo a uomo, ma principalmente con le punture di zanzare. I dati attuali nell’ASL Napoli 2 Nord contano 15 casi con un età media di 68 anni.