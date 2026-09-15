Interviene anche il sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio, sul vasto incendio che questa mattina ha interessato Casacelle. “Il rogo sembrava ormai domato – spiega il primo cittadino attraverso un post apparso sui suoi canali social -, ma il forte vento e alcune auto abbandonate nel terreno, che hanno preso fuoco, hanno rialimentato le fiamme. I Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per spegnere il rogo”.

Giugliano, incendio a Casacelle: “Non avvicinatevi all’area interessata e spegnete i condizionatori”

D’Alterio invita “tutti a non avvicinarsi alla zona interessata e a non transitare a piedi nelle aree in cui sono visibili le fiamme o il fumo”. Inoltre “raccomanda ai residenti di tenere le porte e finestre chiuse. È necessario spegnere i condizionatori e gli impianti di ventilazione o ricircolo dell’aria”.

La fascia tricolore aggiunge infine che l’amministrazione è in contatto costante con la cabina di regia della Prefettura e stiamo seguendo quanto accade. “A breve faremo un altro punto della situazione con eventuali nuovi aggiornamenti”, conclude.