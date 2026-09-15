Castel Volturno, appiccano il fuoco all’ente Riserva. Grimaldi: “Poteva andare tutto distrutto”

Un forte boato e poi le fiamme. E’ cosi che, ieri pomeriggio, gli operai dell’Ente Riserva, a Castel Volturno, si sono resi conto dell’incendio appiccato nell’area della pineta. I responsabili si sarebbero introdotti nell’area protetta tagliando la recinzione, per poi appiccare il fuoco con bottiglie incendiarie. Le fiamme si sono rapidamente estese per 3000 metri quadri, provocando danni all’area del canneto, utile per la nidificazione degli uccelli. A scongiurare ulteriori danni è stata la prontezza degli operai presenti sul posto, affiancati subito dai Vigili del Fuoco, dalla Protezione Civile e dalla SMA Campania. Resta la ferita a un patrimonio naturale unico, mentre sono in corso le indagini dei Carabinieri per individuare i responsabili.