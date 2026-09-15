Costiera in fiamme, Zabatta: “Massimo dispiegamento di uomini e mezzi”

Continuano a divampare le fiamme che stanno tenendo in scacco la zona di Tordigliano, nel territorio di Vico Equense, a poca distanza dal confine tra Piano di Sorrento e Positano. L’incendio si è scatenato nella serata di lunedì 14 settembre, facendo scattare dubito l’allarme e l’intervento dei soccorritori. Poco fa, in un comunicato, l’assessora regionale alla Protezione civile, Fiorella Zabatta ha parlato di “massimo dispiegamento possibile di uomini e mezzi”. Poi ha aggiunto: “La priorità assoluta in queste ore è la tutela delle persone e delle abitazioni minacciate dalle fiamme”.

Divampano le fiamme nella zona di Tordigliano, Zabatta: “Massimo dispiegamento possibile di uomini e mezzi”

Fin dall’inizio le operazioni risultano molto complesse a causa della conformazione scoscesa del territorio e del vento, che favorisce la propagazione del fuoco. Al momento non sono note le cause dell’incendio. Saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire la natura del rogo e valutare l’estensione dei danni.

Nel medesimo comunicato, Palazzo Santa Lucia snocciola altri dettagli sulle operazioni di contenimento in atto. A Vico Equense, un Canadair nazionale sta operando dalle 8:00 di stamattina insieme all’elicottero regionale L1. A terra sono impegnate le squadre del volontariato della Protezione Civile già formate per l’antincendio – 60 persone da stanotte – e gli operatori SMA di Gragnano e dei Monti Lattari. Sul fronte di Agerola, le fiamme stanno lambendo le abitazioni e si sta procedendo ad allontanare temporaneamente le persone coinvolte.

Un’ora fa il Comune di Positano ha riportato sui social che “la Strada Statale Amalfitana è chiusa lungo il tratto interessato dall’incendio”, cioè tra Piano di Sorrento e Vico Equense.

Weekend di incendi tra Positano, Amalfi e Maiori

Da ricordare che tutto lo scorso fine settimana è stato caratterizzato dai diversi incendi tra la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana. Particolarmente interessata dalle fiamme è stata la zona di San Pietro a Positano, mentre altri incendi sono stati segnalati durante il weekend anche nei territori di Amalfi, Maiori e Conca dei Marini.