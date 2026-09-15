Prima le minacce alla vittima, poi gli sottraggono l’iPhone 16 con la forza. Un minorenne e un maggiorenne sono stati arrestati perché ritenuti gravemente indiziati di aver commesso una rapina lo scorso 30 giugno nel parcheggio del Centro Commerciale Ipercoop di Afragola.

Rapinano cellulare ad automobilista nell’Ipercoop di Afragola: arrestati

A dare esecuzione alle due istanze di custodia cautelare emesse rispettivamente dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord e dal GIP del Tribunale per i minorenni Napoli è stata la Polizia del Comune e nord del capoluogo.

Stando alle ricostruzione degli investigatori, i due indagati si sono avvicinati alla vittima in un’area del parcheggio, poi l’hanno minacciata, intimandogli di consegnare lo smartphone. Di fronte alle resistenze del malcapitato, hanno usato la forza e gli hanno strappato il dispositivo mobile dalle mani, a quanto pare senza uso di armi. Dopo l’episodio, il proprietario del telefono ha sporto denuncia, facendo scattare le indagini.

Le indagini hanno potuto giovarsi delle immagini estrapolate dai sistemi di video sorveglianza presenti all’esterno del Centro Commerciale, che hanno consentito di raccogliere numerosi elementi utili. L’arrestato maggiorenne è stato condotto nel carcere di Poggioreale, mentre il minorenne presso una struttura residenziale accreditata per l’esecuzione di provvedimenti giudiziari.