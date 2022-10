Voleva giocare a tutti i costi alla slot macchine. In quel momento, però, era occupata da un altro avventore. Ma anziché attendere il proprio turno, un 42enne di Torre Annunziata, con precedenti, ha pensato di ferirlo con delle coltellate.

Torre Annunziata, vuole il posto occupato alla slot machine e accoltella un uomo

L’episodio di violenza è accaduto nel comune oplontino, lo scorso 4 settembre. Ma solo oggi, 8 ottobre, gli agenti del locale commissariato, unitamente a quelli di Castellammare, hanno tratto in arresto l’aggressore. Per lui, come disposto dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, sono scattati gli arresti domiciliari con l’accusa di lesioni pluriaggravate. Al 42enne vengono contestati anche i reati di tentata violenza privata e di porto illegale di armi.

Quel giorno, il 42enne si era recato in una tabaccheria della città oplontina adibita anche a sala giochi, con l’intenzione di giocare a una slot machine. L’apparecchio era però già occupato da un uomo. Così il 42enne ha tirato fuori dalla tasca un coltello e lo ha ferito al dorso e alla mano. A seguito dell’attività investigativa, gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato il 42enne e lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.