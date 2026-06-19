Napoli, investono i poliziotti a bordo di scooter rubato: arrestati due minorenni

Scappano alla vista dei poliziotti a bordo di uno scooter rubato ma vengono bloccati. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto a Napoli due 16enni per ricettazione, danneggiamento ai beni dello Stato, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Napoli, investono i poliziotti: arrestati due minorenni

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in Piazza Garibaldi hanno notato due soggetti a bordo di uno scooter il cui conducente, alla vista degli agenti, ha accelerato improvvisamente la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il guidatore ha posto in essere manovre pericolose per la circolazione stradale, mentre il passeggero ha tentato più volte di speronare la pattuglia con dei calci. Giunti in via San Candida, gli operatori si sono posti davanti allo scooter nel tentativo di bloccarne la corsa, ma i prevenuti hanno accelerato ulteriormente, travolgendo i poliziotti e facendoli rovinare al suolo.

Scooter rubato

In quei frangenti, i due hanno proseguito la fuga a piedi, ma sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti in vico VII Duchesca. Dagli accertamenti di seguito esperiti, è inoltre emerso che lo scooter sul quale viaggiavano era provento di furto. Per tali motivi, i due ragazzini sono stati tratti in arresto dal personale operante.