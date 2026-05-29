San Nicola la Strada, minaccia di morte e picchia la moglie davanti ai figli: arrestato 42enne

Urla, paura e violenza tra le mura domestiche. È quanto accaduto a San Nicola la Strada, nel casertano, dove un 42enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la moglie e minacciato di ucciderla davanti ai figli. L’intervento dei militari dell’Arma è scattato a seguito di una richiesta di aiuto giunta alla locale stazione dei carabinieri per una violenta lite domestica. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno ricostruito quanto accaduto poco prima all’interno dell’abitazione.

Minacce di morte e aggressione davanti ai figli

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 42enne avrebbe prima minacciato di morte la moglie per poi aggredirla fisicamente. Durante l’episodio avrebbe anche lanciato contro la donna oggetti e suppellettili presenti in casa, aumentando il clima di paura e tensione all’interno dell’abitazione. La scena si sarebbe consumata davanti ai figli minorenni della coppia, testimoni dell’ennesimo episodio di violenza.

La donna trasportata in ospedale

La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasferita all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. I medici hanno riscontrato ferite e contusioni che, fortunatamente, non sono state giudicate gravi.

Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno inoltre fatto emergere un quadro familiare caratterizzato da continue vessazioni, minacce e comportamenti violenti da parte dell’uomo nei confronti della moglie, episodi che la donna non aveva mai denunciato alle autorità.

Arrestato e trasferito in carcere

Al termine delle attività investigative e delle formalità di rito, il 42enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della convalida del provvedimento.