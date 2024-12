Vomero, ha un malore e si schianta contro i negozi: morto 70enne. Traffico in tilt

Caos al Vomero questa mattina a causa della chiusura improvvisa di via Recco, dove un automobilista è deceduto per un malore. L’incidente, avvenuto intorno alle 9:40, ha richiesto il blocco totale dell’unica strada che collega piazza degli Artisti allo stadio Collana. Via Recco, già stretta, a senso unico e occupata da bancarelle per il mercatino, è diventata il fulcro di pesanti disagi per la viabilità in uno dei giorni di shopping più intensi prima della Vigilia di Natale.

Traffico bloccato al Vomero per un malore fatale: vittima un 70enne

I soccorsi sono stati immediati ma purtroppo inutili. L’uomo, un 70enne, ha perso il controllo della sua utilitaria a causa di un malore, finendo contro un muro tra un panificio e un negozio di telefonia. Nonostante i tentativi di rianimazione sul posto, il decesso è avvenuto poco dopo. Sul luogo sono intervenuti il magistrato di turno e la polizia municipale per i rilievi e la gestione del traffico.

Prima dell’arrivo delle autorità, alcuni residenti e commercianti si sono adoperati per fermare i veicoli diretti in via Recco, indirizzandoli alla rotatoria di piazza degli Artisti per fare inversione. La chiusura si è resa necessaria per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, anche se alcuni testimoni hanno riferito di ritardi nelle operazioni a causa del traffico intenso in via Tino di Camaino.

Appelli per riaprire piazza degli Artisti

La questione della viabilità nel quartiere collinare riaccende i riflettori sulla pedonalizzazione di piazza degli Artisti, disposta oltre un anno fa dalla Quinta Municipalità e già oggetto di polemiche da parte di cittadini, associazioni e consiglieri municipali. In queste ore, via social e non solo, cresce l’appello per una revisione del provvedimento, accusato di rallentare l’accesso dei mezzi di emergenza, in particolare quelli diretti al vicino ospedale pediatrico Santobono.

Non è la prima volta che si segnalano problemi legati alla chiusura della piazza. Già nel 2023, un video mostrava i vigili del fuoco costretti a rimuovere manualmente le transenne per far passare un’autobotte, successivamente rallentata dai dehors lungo la pedonale via Luca Giordano. Anche il 118 dell’Asl Napoli 1 aveva sottolineato come la nuova viabilità stesse creando ostacoli e ritardi per le ambulanze. L’incidente di oggi riporta in primo piano la necessità di trovare un equilibrio tra la mobilità cittadina e la sicurezza, in un quartiere strategico come il Vomero.