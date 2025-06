Controlli serrati dei carabinieri nella notte tra largo San Martino e via Tito Angelini al Vomero, teatro tradizionale della “notte prima degli esami”, quando centinaia di studenti si ritrovano per vivere insieme le ultime ore prima della maturità.

Notte prima degli esami al Vomero: controlli dei carabinieri, 17enne denunciato con un coltello

Alla vigilia degli esami, le forze dell’ordine hanno presidiato la zona con una presenza discreta ma attenta, anche attraverso l’uso di metal detector portatili, per garantire la sicurezza dei ragazzi e prevenire episodi di violenza o comportamenti pericolosi.

Durante le verifiche, un giovane di 17 anni è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 17 centimetri. Immediata la denuncia a piede libero per porto abusivo di arma. L’intervento rientra in un piano più ampio di controlli predisposti dalle forze dell’ordine nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile.