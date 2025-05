Attimi di apprensione al Teatro San Carlo di Napoli nella serata di mercoledì 15 maggio 2025, tra le ore 19 e le 20, durante la prova d’assieme dell’opera La Fille du Régiment (La figlia del reggimento) di Gaetano Donizetti. Un pannello scenico è caduto in anticipo sul palcoscenico, colpendo lievemente tre interpreti presenti in scena: Marisa Laurito, Paola Tedesco e Takako Horaguchi.

Napoli, incidente al teatro San Carlo: pannello scenico cade su Marisa Laurito e altri due artisti

Secondo quanto si apprende, l’effetto scenico era previsto per essere attivato a palco vuoto, ma si sarebbe azionato qualche secondo prima del previsto. Il pannello si è abbattuto sulla pedana dove si trovavano ancora gli ultimi artisti in scena. Fortunatamente, nessuno dei coinvolti ha riportato gravi conseguenze.

Sul posto sono prontamente intervenute le ambulanze del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro, ma non è stato necessario alcun ricovero. La stessa Marisa Laurito, infatti, non ha riportato ferite e ha fatto sapere di essere tornata in teatro già oggi per la prova generale. A segnalare ufficialmente l’accaduto è stata una nota diffusa dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del Teatro San Carlo, che hanno espresso “grande preoccupazione per l’incidente avvenuto”, sottolineando la necessità di verificare le condizioni di sicurezza durante le fasi di prova e spettacolo.

La direzione del Massimo napoletano ha confermato che si è trattato di un effetto scenico anticipato involontariamente, precisando: “Non è caduta nessuna scena. Si tratta di un pannello previsto dallo spettacolo, attivatosi qualche istante prima del previsto. Nessuna conseguenza grave per gli artisti colpiti”.