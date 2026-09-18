Vomero, controlli contro microcriminalità: zone a vigilanza rafforzata

Vigilanza rafforzata al Vomero, a Napoli, dopo i recenti episodi di microcriminalità e violenza giovanile. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha adottato un provvedimento che istituisce specifiche zone sottoposte a maggiori controlli nel quartiere collinare.

Il provvedimento riguarda Parco Mascagna, via Bertini, via Kaufmann, via Ruoppolo, via Piccini, via Conca, piazza Vanvitelli, piazza degli Artisti, via Alvino e via Merliani.

Napoli, vigilanza rafforzata al Vomero: ecco le strade interessate

La decisione arriva dopo quanto stabilito durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 17 settembre, alla quale hanno preso parte anche rappresentanti delle Forze di Polizia, di Palazzo San Giacomo e della Procura di Napoli.

L’obiettivo è garantire una presenza costante sul territorio, soprattutto nei fine settimana e nelle ore della movida, per prevenire problemi di ordine pubblico.

Divieto di stazionamento per soggetti denunciati

Tra le misure più stringenti, si legge nel comunicato della Prefettura, spicca “il divieto assoluto di stazionamento nelle aree indicate per i soggetti che, negli ultimi cinque anni, siano stati denunciati per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio. Il divieto si applicherà specificamente a coloro che mettono in atto condotte violente, minacciose o insistentemente moleste, capaci di limitare la libera fruibilità degli spazi pubblici e di ingenerare un oggettivo pericolo per la sicurezza urbana”.