Un ragazzo di 16 anni è stato ferito con una coltellata alla schiena nella notte in piazza Vanvitelli, nel cuore del quartiere Vomero. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e di risalire all’autore.

Vomero, 16enne accoltellato alla schiena in piazza Vanvitelli: indagano i carabinieri

Il minorenne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli, dove è stato medicato dai sanitari. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione: per lui è stata formulata una prognosi di dieci giorni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, il 16enne sarebbe stato inizialmente aggredito in piazza Vanvitelli da uno sconosciuto per ragioni che al momento restano poco chiare.

La vicenda, però, non sarebbe terminata con il primo confronto. Poco dopo, infatti, il presunto aggressore sarebbe tornato sul posto insieme ad altre persone. Ne sarebbe nata una colluttazione durante la quale il sedicenne sarebbe stato raggiunto da una coltellata alla schiena. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti in ospedale dopo il ferimento. Le indagini sono state affidate ai militari della Compagnia Vomero, impegnati adesso a fare piena luce sull’accaduto, chiarire il movente e identificare il responsabile dell’aggressione.