Da Giugliano al palco di X Factor. Volto emozionato quando abbandona le quinte e si avvia sul palco, accolta da un grane applauso. Prima una breve presentazione, stimolata da Irama, poi parte la base di Bang Bang di Ariana Grande. La prova di Patrizia Napolano, 21enne giuglianese, ha conquistato tutti: pubblico e giudici del programma televisivo. Una performance di grande livello. E alla fine si é meritata la standing ovation e ben quattro “sì” da parte di Jake La Furia, Irama, Paola Iezzi e Francesco Gabbani.

Infiamma il pubblico di X Factor, Patrizia Napolano orgoglio di Giugliano

La giovane è stata accompagnata dalla mamma e dalla sorella, visibilmente emozionate anche loro. Il papà, commerciante del mercato ittico di Mugnano, è rimasto a casa perché molto diffidente rispetto ai talent. Ma Patrizia ha detto: “Sono qui per dimostrargli posso farcela. Ultimamente crede di più in me”.

La 21enne proseguirà con il suo percorso a X Factor.