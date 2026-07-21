“Estate ad Aversa 2026”, il cartellone degli eventi: tutti gli appuntamenti da agosto a ottobre

Ieri, 20 luglio 2026, dal Sindaco, Francesco Matacena, e dall’Assessore alla Cultura del Comune di Aversa, Nicola De Chiara, è stato presentato ai giornalisti il cartellone degli eventi “Estate ad Aversa 2026”. Un calendario preparato in soli dieci giorni dal nuovo Assessore alla Cultura. Nel suo intervento il primo cittadino ha ringraziato De Chiara, sottolineando che anche la ripresa di una storica kermesse cittadina come l’Estate ad Aversa è propedeutica all’attività principale vale a dire la candidatura di Aversa a Capitale Italiana della Cultura per il 2030, in occasione del Millennio della fondazione.

“Entro pochi mesi – ha aggiunto il Sindaco – Aversa dovrà preparare il suo dossier da presentare alla Commissione ministeriale di esperti che dovrà, poi, scegliere”. “So che molti sono ancora scettici – ha aggiunto Matacena – ma io sono convinto che questa operazione metterà in moto modo un meccanismo che aiuterà noi a superare in modo diverso tutte le criticità e gli stessi cittadini a mostrare un diverso rispetto verso la propria città”.

Ad entrare nel merito del cartellone è stato l’Assessore De Chiara, che è riuscito a mettere insieme 23 appuntamenti, che si svolgeranno dal 22 agosto al 5 ottobre. “Si poteva iniziare prima – ha tenuto a precisare De Chiara – ha ci sono delle ragioni di ordine tecnico e logistico che mi hanno indotto a questo calendario. Siamo quasi a ridosso del Consiglio comunale per gli equilibri di bilancio ed ho preferito attendere l’approvazione in aula delle variazioni di bilancio per finanziare le manifestazioni. Attendiamo, inoltre, dalla Regione l’esito del progetto culturale presentato dal Comune di Aversa nell’ambito dell’avviso pubblico “Le stagioni della Campania”, perché diversi eventi sono stati inseriti in questa programmazione”. L’Assessore ci ha tenuto anche a sottolineare che a questa programmazione dell’Estate ad Aversa si aggiungeranno gli eventi realizzati dal Comitato per i festeggiamenti della Madonna di Casaluce e che si svolgeranno dal 9 al 14 settembre 2026.

“Gli eventi presentati sono, dunque, esclusivamente quelli organizzati o direttamente dal Comune o patrocinati dal nostro ente – ha detto De Chiara. Ci tengo a ringraziare tutte le Associazioni culturali che hanno organizzato a titolo gratuito diverse manifestazioni, su tutte la Pro Loco “Aversa Normanna” e l’Accademia Mediterraneo Arte&Musica promotrici di diversi eventi musicali e culturali, anche se importante è stato il contributo di tutti gli attori coinvolti. Un ringraziamento particolare va a Pino Guerrera, i cui consigli di natura artistica sono stati per me fondamentali e ad Emma Malinconico che sarà il pilastro di una manifestazione, “Ok il talento è giusto”, che terremo in piazza Vittorio Emanuele il 16 settembre. Ci saranno spettacoli in piazza e spettacoli al chiuso, eventi culturali ed eventi sportivi. Tra gli eventi di natura più squisitamente culturale, finalmente ricollocheremo il busto di Filippo Saporito nella villa comunale il 23 settembre, così come il 30 settembre, grazie al contributo fondamentale della docente universitaria Daniela Ruberti daremo vita per la prima volta ad Aversa ad un percorso di visita della città sotterranea. Con le associazioni di categoria stiamo anche cercando di organizzare la “Notte Rosa” per il 18 settembre. Sono soddisfatto tenuto presente il poco tempo che avevamo a disposizione. Ricordo che all’atto del mio insediamento per l’Estate ad Aversa non era stato programmato nulla. Ed anche considerando le risorse comunque limitate che sono state investite. Sono certo che gli aversani, dopo aver vissuto un grande Natale ad Aversa 2025, vivranno anche un’Estate diversa, all’insegna di tanti momenti di svago e di divertimento: anche questo è compito di un’Amministrazione comunale che si rispetti”.

ESTATE AD AVERSA 2026 – PROGRAMMA

22 AGOSTO – SABATO

Luciano Capurro presenta “Dal Salone Margherita le Stelle del Café Chantant” Piazza Municipio – ore 21,00

30 AGOSTO – DOMENICA

“StranaBanda” con special guest le “Iconica Dancer” Piazza Municipio – ore 21,00

31 AGOSTO – LUNEDI’

“Anime in Tempesta” Enzo Gragnaniello in concerto Piazza Municipio – ore 21,00

4 SETTEMBRE – VENERDI’

Rassegna “Musica nell’Arte” a cura della Pro Loco “Aversa Normanna” con Associazione Anna Jervolino e Orchestra da Camera di Caserta – Concerto del Duo Mediterraneo: Corrado Calleri (sax) e Antonio Virgalita (chitarra) Chiesa SS. Filippo e Giacomo (Parrocchiella) via Roma – ore 20,00

5 SETTEMBRE – SABATO

“Musica al Sedile” a cura dell’Accademia Mediterraneo Arte&Musica con “Arpeion Guitar Quartet” ed il duo flauto-chitarra Salvatore Lombardi e Piero Viti Sedile di San Luigi piazza S. Domenico – ore 20,00

5 SETTEMBRE – SABATO

Festeggiamenti Maria SS. della Libera – Spettacolo di cabaret con gli “Arteteca” via Bisceglia– ore 21,00

6 SETTEMBRE – DOMENICA

“Musica al Sedile” a cura dell’Accademia Mediterraneo Arte&Musica Concerto – omaggio a Federico Tonielli: “Un talento aversano: fisico e poeta” con Edoardo Amirante (violino) Piero Viti (chitarra) and friend Sedile di San Luigi piazza S. Domenico – ore 20,00

6 SETTEMBRE – DOMENICA

L’Associazione “Città Viva” presenta il Premio Pasquale Badile. Giornata sportiva con raccolta fondi in favore dell’AIL Palazzetto dello Sport – via D’Acquisto – ore 17,00

5 E 6 SETTEMBRE – SABATO E DOMENICA

Artigiani in piazza a cura di ArteDonna ed altre Associazioni Via Roma (Arco Annunziata)

8 SETTEMBRE – MARTEDI’

Festeggiamenti Maria SS. Della Libera – Concerto di Tony Colombo via Masaniello – ore 21,30

11 SETTEMBRE – VENERDI’

Rassegna “Musica nell’Arte” a cura della Pro Loco “Aversa Normanna” con Associazione Anna Jervolino e Orchestra da Camera di Caserta Duo Ilios con Diego Cantore (mandolino) e e Giovanni Marcellini (chitarra) Chiesa dell’Immacolata via San Nicola – ore 21,00

15 SETTEMBRE – MARTEDI’

Spettacolo dei “Gemelli di Guidonia” Piazza Municipio – ore 21,00

16 SETTEMBRE – MERCOLEDI’

“Ok il talento è giusto” – Spettacolo di varietà condotto da Pino Guerrera ed Emma Malinconico Piazza Vittorio Emanuele – ore 20,00s

18 SETTEMBRE – VENERDI’

Rassegna “Musica nell’Arte” a cura della Pro Loco “Aversa Normanna” con Associazione Anna Jervolino e Orchestra da Camera di Caserta Spettacolo del Due Siciliae Sax Quartet: Laura Sorrentino – Lorenzo Esposito – Gaetano Rizzo – Marco Ignazio Nero Chiesa dello Spirito Santo piazza Cirillo – ore 21,00

23 SETTEMBRE – MERCOLEDI’

Ricollocazione Monumento a Filippo Saporito

Piazza don Diana – ore 10,00

25 SETTEMBRE – VENERDI’

Rassegna “Musica nell’Arte” a cura della Pro Loco “Aversa Normanna” con Associazione Anna Jervolino e Orchestra da Camera di Caserta Concerto con Orchestra da Camera di Caserta, direttore Antonino Cascio, solista Paolo Carlini (fagotto) Chiesa di San Francesco – ore 20,00

26 E 27 SETTEMBRE – SABATO E DOMENICA

Artigiani in piazza a cura di ArteDonna ed altre Associazioni Piazza Municipio

26 SETTEMBRE – SABATO

L’Associazione Culturale “L’Inedito Letterario” presenta la “Festa della Poesia – Saluto all’Estate”

Piazza don Diana – ore 16,00

27 SETTEMBRE – DOMENICA

“Stranormanna 2026” – 11esima edizione Parco Pozzi – ore 8,30

30 SETTEMBRE – MERCOLEDI’

L’Accademia Mediterraneo Arte&Musica presenta “La Città Sottosopra”. Un percorso alla scoperta di Aversa sotterranea a cura di Daniela Ruberti Docente di Geologia presso il Dipartimento di Ingegneria della “Vanvitelli” Ritrovo presso complesso di San Francesco delle Monache – ore 17,00

3 OTTOBRE – SABATO

L’Associazione Uici (Unione Ciechi ed Ipovedenti d’Italia) presenta lo spettacolo teatrale “Il teatro oltre le barriere – inclusività e pace”

Chiesa dello Spirito Santo – piazza Cirillo – ore 20,00

4 OTTOBRE – DOMENICA

Seconda edizione di “Corriamo Insieme” Giornata dedicata alle fasce più deboli tra sport ed inclusività Parco Pozzi – ore 9,00

5 OTTOBRE – LUNEDI’

Rassegna “Musica nell’Arte” a cura della Pro Loco “Aversa Normanna” con Associazione Anna Jervolino e Orchestra da Camera di Caserta Duo Auralis con Carmela Di Ronza (arpa) e Giuseppe Ariano (flauto) Chiesa della SS. Trinità via Sant’Audeno – ore 21,00