Tenta di violentare una ragazzina ma viene fermato e arrestato. I militari della Stazione Carabinieri di Frignano e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Aversa sono intervenuti dopo la segnalazione di un passante.

Frignano, spinge ragazzina in un cespuglio e prova a violentarla: arrestato 27enne

Secondo la ricostruzione effettuata nell’immediatezza dai militari, la ragazza sarebbe stata avvicinata da un uomo mentre si trovava in via Diogene, nel territorio di Frignano. L’uomo, un 27enne originario del Bangladesh, avrebbe spinto la giovane all’interno di un cespuglio, dando così avvio a un’azione di violenza che, secondo quanto accertato dai Carabinieri, non sarebbe stata portata a compimento grazie all’intervento di un passante.

La segnalazione ha fatto scattare rapidamente l’intervento dell’Arma. I militari hanno effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto e individuare il presunto responsabile. L’attività svolta ha consentito di procedere all’arresto dell’uomo, ritenuto gravemente indiziato allo stato delle indagini di violenza sessuale, fatta salva la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Il precedente a Casal di Principe

Nel corso degli accertamenti è inoltre emerso un precedente episodio di tentata violenza sessuale, che sarebbe avvenuto il giorno antecedente nel territorio di Casal di Principe dove l’uomo avrebbe rivolto le proprie morbose attenzioni ad una donna, tentando di introdursi nella sua abitazione, venendo però messo in fuga dalla pronta e decisa reazione della stessa. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, informata dai Carabinieri.