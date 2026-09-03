Napoli, tragedia in piazza degli Artisti: anziana cade a terra e muore sotto gli occhi dei passanti

Tragedia nel cuore del Vomero, a Napoli, dove una donna di 82 anni è morta dopo essersi accasciata al suolo in piazza degli Artisti. L’episodio si è verificato intorno alle 13 di ieri, mercoledì 2 settembre, sotto gli occhi di numerose persone presenti nella zona, che hanno immediatamente cercato di prestare aiuto all’anziana e hanno allertato i soccorsi. Secondo le prime testimonianze, la donna sarebbe caduta improvvisamente, battendo violentemente la testa sul marciapiede. Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto: tra le ipotesi emerse nell’immediatezza, quella di un malore improvviso oppure di una caduta accidentale seguita dalla perdita di coscienza.

Anziana morta al Vomero, l’intervento del 118

Sul posto è intervenuto il 118 di Napoli. La vicenda ha suscitato particolare attenzione anche sui social, dove poco dopo l’accaduto è circolato un video nel quale venivano sollevati interrogativi sui tempi di arrivo dei soccorsi. A fornire una ricostruzione è stata la direzione del servizio di emergenza territoriale, sulla base dei dati relativi alla chiamata ricevuta dalla centrale operativa.

Secondo quanto comunicato dal 118, la richiesta di intervento è arrivata alle ore 13 e l’ambulanza ha raggiunto piazza degli Artisti 11 minuti dopo. Il mezzo inviato inizialmente era quello della postazione di Corso Europa, non medicalizzato. A supporto è stata successivamente inviata anche un’auto medicalizzata.

La donna era in arresto cardiaco

Le condizioni dell’82enne sono apparse immediatamente gravissime. L’intervento è stato classificato come codice rosso e gli operatori hanno avviato le manovre di rianimazione.

Alla donna, che si trovava in arresto cardiaco, sono stati praticati il massaggio cardiaco e le procedure farmacologiche e rianimatorie previste nel tentativo di salvarle la vita. Le operazioni sono proseguite anche con l’arrivo dell’equipaggio dell’auto medicalizzata. Nonostante i tentativi dei sanitari, però, per l’anziana non c’è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso. In piazza degli Artisti, al Vomero, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato per gli accertamenti del caso.