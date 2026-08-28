Controlli dei carabinieri tra Marcianise, Orta di Atella e Gricignano: un arresto e tre denunce

Controlli rafforzati sul territorio tra la serata del 27 e la notte del 28 agosto. I Carabinieri dei reparti dipendenti dalla Compagnia di Marcianise, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio, hanno intensificato la presenza nelle principali aree interessate dalla circolazione e dalla presenza di cittadini, con il supporto dei militari del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno e del cane “Thelma”. Il bilancio dell’attività parla di 140 persone e 68 veicoli controllati, oltre a 24 violazioni al Codice della strada, per un importo complessivo di circa 26.200 euro. Quattro i veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo.

Nel corso dei controlli sono stati inoltre segnalati alla competente Prefettura cinque soggetti trovati in possesso, complessivamente, di 7 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina e 4 grammi di marijuana, per le conseguenti valutazioni amministrative previste dalla normativa.

Arrestato un uomo destinatario di un ordine di carcerazione

A Marcianise i Carabinieri hanno dato esecuzione a un ordine per la carcerazione nei confronti di un uomo del posto, classe 1975, già noto alle forze dell’ordine. Il provvedimento riguarda una pena residua, determinata per cumulo, di 16 anni e 5 mesi di reclusione, relativa a condanne per diversi reati, tra cui associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, furto e violenza privata. I fatti oggetto delle condanne sono riferiti a un arco temporale compreso tra il 2002 e il 2023 e sarebbero stati commessi a Marcianise e nei comuni limitrofi. L’uomo è stato condotto in carcere a disposizione dell’autorità competente, in esecuzione del provvedimento giudiziario.

Guida senza patente e veicolo privo di assicurazione

Nel territorio di Orta di Atella è stato invece deferito in stato di libertà un uomo del luogo, classe 1979, sorpreso alla guida di un Fiat Ducato senza patente di guida, con recidiva nel biennio. Nel corso degli accertamenti è emerso inoltre che il veicolo era privo della prescritta copertura assicurativa. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro penale e affidato a una depositeria autorizzata.

Ad un controllo spuntano un’accetta, una mazza e un punteruolo

A Gricignano di Aversa, durante un controllo di un’autovettura Seat Leon, i militari hanno proceduto alla perquisizione del mezzo e hanno trovato a bordo un uomo, classe 1979, domiciliato a Casal di Principe, in possesso di un’accetta con manico in legno, una mazza da baseball e un punteruolo con lama. Gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro e l’uomo è stato deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato contestate relative al porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere.

Nel portabagagli del veicolo i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, trasportati senza la prevista iscrizione del mezzo all’Albo dei gestori ambientali. Anche il veicolo e i rifiuti sono stati sottoposti a sequestro e affidati a una depositeria autorizzata, in attesa degli accertamenti tecnici e delle successive procedure di smaltimento. Per l’uomo è stato inoltre avviato il procedimento finalizzato all’eventuale applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Gricignano di Aversa, secondo le competenze dell’autorità amministrativa.

Sequestrato un coltello a Marcianise

Sempre a Marcianise, infine, un uomo del luogo, classe 1978, è stato deferito in stato di libertà dopo essere stato trovato, nel corso di un controllo, in possesso di un coltello con lama di circa 12 centimetri e punta. Anche in questo caso l’arma è stata sottoposta a sequestro.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di controllo predisposto dai Carabinieri per rafforzare la vigilanza sul territorio e prevenire fenomeni di illegalità, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, alla detenzione di sostanze stupefacenti, al porto di oggetti potenzialmente offensivi e al rispetto della normativa ambientale. Per tutti i soggetti denunciati resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Le competenti autorità giudiziaria e amministrativa sono state informate per gli adempimenti di rispettiva competenza.