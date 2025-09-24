Vomero, arrestato ladro seriale mentre tenta di forzare una vetrina

I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 50 anni, sorpreso mentre tentava di scassinare la vetrina di un negozio di abbigliamento nella zona del Vomero. Il malvivente è stato notato da una pattuglia dei “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego nei pressi di piazza Fanzago. Colto sul fatto mentre danneggiava la vetrina per rubare la merce esposta, ha tentato la fuga ma è stato rapidamente bloccato dopo un breve inseguimento.

Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto attrezzi da scasso e due sacchi contenenti capi d’abbigliamento e altri articoli trafugati poco prima da diversi esercizi commerciali della zona. Il 50enne, napoletano senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di furto e ricettazione, è stato condotto davanti all’autorità giudiziaria che ha disposto il giudizio per direttissima. Al termine dell’udienza, l’uomo è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per tentato furto aggravato e ricettazione, e trasferito presso la Casa Circondariale di Poggioreale.