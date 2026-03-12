Napoli, sfonda la vetrina con un monopattino e ruba due pistole: arrestato 37enne

Serata movimentata nel centro cittadino, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 37enne di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, tra cui furto aggravato, danneggiamento, minaccia aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’arresto è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 11 marzo, in corso Garibaldi, dove gli agenti del Commissariato Decumani, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un uomo in strada che stava caricando una pistola con delle cartucce.

Minacce ai poliziotti e tentativo di estrarre una seconda pistola

Alla vista degli agenti, il 37enne ha iniziato ad inveire contro i poliziotti, tentando anche di estrarre una seconda pistola. I poliziotti sono intervenuti immediatamente e, dopo una colluttazione e non poche difficoltà, sono riusciti a bloccarlo anche grazie al supporto di una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Campania.

Vetrina distrutta con un monopattino per rubare le pistole

Gli accertamenti successivi, effettuati anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire quanto accaduto poco prima. Secondo quanto emerso, l’uomo aveva utilizzato un monopattino come ariete per distruggere la vetrina di un locale commerciale situato in zona. Dopo aver sfondato il vetro, era entrato all’interno dell’attività commerciale riuscendo a rubare due pistole e una confezione di cartucce. Il monopattino utilizzato per il colpo è stato successivamente rinvenuto dagli agenti. Dagli ulteriori controlli è emerso che le due pistole erano armi a salve.

Violenza anche nell’auto della Polizia

La condotta violenta del 37enne è proseguita anche dopo l’arresto. Una volta all’interno dell’auto di servizio, l’uomo ha sferrato calci contro i finestrini e contro la paratia divisoria di sicurezza della volante, provocando danni al veicolo. Per questi motivi, l’uomo è stato arrestato dal personale della Polizia di Stato.