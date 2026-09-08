Marano, oltre 43mila euro in 4 giorni per Raffaele: gara di solidarietà dopo l’auto distrutta dalle fiamme

Una straordinaria gara di solidarietà per Raffaele De Rosa, il 36enne di Marano affetto da sclerosi multipla rimasto senza automobile dopo l’incendio che ha distrutto la sua Hyundai i10. In appena quattro giorni la raccolta fondi online lanciata su GoFundMe ha raggiunto 43.706 euro.

Una risposta enorme arrivata da centinaia di persone che hanno deciso di sostenere il giovane e la sua famiglia dopo quanto accaduto nella notte tra il 2 e il 3 settembre. L’obiettivo è consentire a Raffaele di acquistare una nuova automobile, fondamentale per gli spostamenti quotidiani considerata la sua condizione.

Raffaele senza auto, scatta la raccolta fondi

La storia del 36enne ha provocato una forte mobilitazione. Dopo la distruzione dell’auto, acquistata soltanto cinque mesi prima con importanti sacrifici economici, è stata infatti aperta una raccolta fondi su GoFundMe.

In appena quattro giorni le donazioni hanno raggiunto quota 43.706 euro, trasformando la vicenda in una vera e propria gara di solidarietà. Un risultato particolarmente significativo per una famiglia che, dopo l’incendio, si era ritrovata improvvisamente senza il proprio unico mezzo di trasporto.

Raffaele vive con la moglie e il figlio e, a causa della sclerosi multipla, ha progressivamente perso la possibilità di camminare e compiere sforzi. La malattia lo ha inoltre costretto ad abbandonare il precedente lavoro di panettiere.

Oltre 43mila euro donati in quattro giorni

Il successo della raccolta fondi racconta soprattutto la grande risposta di chi ha conosciuto la storia di Raffaele e ha scelto di contribuire concretamente.

43.706 euro raccolti in soli quattro giorni rappresentano un autentico record di solidarietà per aiutare il 36enne di Marano a superare un momento particolarmente difficile e permettergli di acquistare un’altra vettura.

Per Raffaele l’automobile non rappresenta soltanto una comodità. A causa delle difficoltà motorie legate alla malattia, disporre di un mezzo di trasporto è particolarmente importante per la sua autonomia e per gli spostamenti della famiglia. Prima della raccolta fondi, il 36enne aveva spiegato di non avere le possibilità economiche per comprare un’altra vettura: la Hyundai distrutta nell’incendio era stata acquistata pochi mesi prima con grandi sacrifici.

L’auto distrutta dalle fiamme nella notte a Marano

A fare da sfondo alla mobilitazione è il grave episodio avvenuto a Marano. Tra le 3 e le 4 del mattino, Raffaele si era accorto che la sua Hyundai i10 stava bruciando. L’intervento dei vigili del fuoco aveva evitato conseguenze ancora più gravi per gli appartamenti nelle vicinanze.

I carabinieri della Compagnia di Marano hanno effettuato i rilievi e sequestrato la carcassa della vettura. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio. Il 36enne teme che il rogo possa essere collegato alle discussioni avvenute nelle settimane precedenti per il posto auto riservato alle persone con disabilità davanti alla sua abitazione. Al momento, tuttavia, si tratta di un timore espresso dall’uomo e spetterà agli investigatori accertare natura e cause dell’incendio.