Un incendio di vaste proporzioni è divampato durante la notte all’interno del piazzale di una concessionaria di veicoli in via Jannelli, nella zona del Vomero. Il bilancio è di diversi mezzi completamente distrutti dalle fiamme, ma fortunatamente non risultano persone ferite o intossicate.

Incendio nella notte al Vomero, distrutti diversi veicoli in una concessionaria

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri della Compagnia Vomero, giunti sul posto per mettere in sicurezza l’area e avviare gli accertamenti necessari. Il fuoco ha interessato alcuni motoveicoli, un furgone e due automobili, ridotti in gran parte in cenere. Resta ora da stabilire cosa abbia provocato il rogo. Le indagini sono concentrate sulla ricostruzione dell’origine delle fiamme e, allo stato attuale, non viene esclusa l’eventualità che l’incendio possa avere natura dolosa.

Le indagini

Un contributo importante potrebbe arrivare dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area. I carabinieri stanno verificando l’eventuale presenza di telecamere che possano aver ripreso i momenti precedenti all’incendio o persone e movimenti sospetti nelle vicinanze. Gli accertamenti dovranno quindi chiarire se le fiamme siano state provocate da un problema accidentale, come un guasto di natura elettrica, oppure se dietro l’incendio vi sia un gesto intenzionale.