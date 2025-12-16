Violenza sessuale, arrestato 49enne a Giugliano: deve scontare oltre 6 anni di carcere

Un 49enne napoletano è stato arrestato nel pomeriggio di sabato a Giugliano dalla Polizia di Stato in esecuzione di un provvedimento di carcerazione. L’uomo dovrà scontare una condanna definitiva di 6 anni e 8 mesi di reclusione per reati in materia di violenza sessuale, così come stabilito dall’autorità giudiziaria.

L’arresto è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, che hanno dato attuazione al decreto emesso lo scorso venerdì dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord – Ufficio Esecuzioni Penali.

L’intervento della Polizia di Stato

Dopo aver ricevuto il provvedimento, i poliziotti hanno immediatamente avviato le attività di ricerca e localizzazione del soggetto, riuscendo a rintracciarlo in breve tempo. Una volta identificato, l’uomo è stato condotto negli uffici di polizia per le formalità di rito. Conclusi gli accertamenti, il 49enne è stato trasferito in carcere, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esecuzione della pena detentiva