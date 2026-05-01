Calvizzano, infermiere minaccia una donna con un bisturi e le ruba la fede: arrestato

Calvizzano. Un infermiere in servizio presso l’Ospedale Monaldi di Napoli è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Marano di Napoli con l’accusa di rapina aggravata. L’episodio si è verificato a Calvizzano, dove l’uomo avrebbe messo a segno il colpo ai danni di una donna.

La minaccia con il bisturi e la rivendita

Secondo quanto ricostruito, il 49enne, identificato in Feliciano Cerullo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe avvicinato la vittima mentre si trovava in auto, minacciandola con un bisturi. Sotto la pressione dell’arma, la donna è stata costretta a consegnare la fede nuziale, poi rivenduta poco dopo in un compro oro della zona per una somma di 650 euro.

Le indagini e l’arresto

Immediato l’intervento dei Carabinieri, allertati dalla vittima, che sono riusciti a ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti, recuperare l’anello e identificare il responsabile. L’arma utilizzata è stata sequestrata. Il 49enne è stato arrestato e si trova ora in carcere, dove dovrà rispondere del reato di rapina aggravata.