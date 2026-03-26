È finito in manette la notte scorsa a Caserta un 38enne di nazionalità ungherese, ricercato a livello europeo e destinatario di un mandato di arresto emesso dall’autorità giudiziaria austriaca.

Caserta, sorpreso a forzare un distributore: arrestato 38enne ricercato per omicidio e e lesioni

L’uomo è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta durante un intervento avvenuto in via Roma, dove poco prima era stato segnalato un tentativo di furto ai danni di un distributore automatico di alimenti e bevande. Il 38enne avrebbe forzato i dispositivi del distributore automatico nel tentativo di impossessarsi di alcuni generi alimentari. Sorpreso dal titolare dell’attività, avrebbe reagito aggredendolo per garantirsi la fuga, circostanza che ha fatto scattare nei suoi confronti anche la denuncia per rapina impropria.

L’intervento tempestivo dei militari dell’Arma ha consentito di bloccare l’uomo prima che facesse perdere le proprie tracce. Durante gli accertamenti di identificazione è emerso che sul suo conto pendeva un Mandato di Arresto Europeo, emesso dall’autorità giudiziaria austriaca, per gravi reati tra cui omicidio, lesioni personali gravi e altri delitti contro la persona e il patrimonio. Una volta espletate le formalità di rito, il 38enne è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle procedure previste dalla cooperazione giudiziaria internazionale.