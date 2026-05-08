Svolta nelle indagini su un omicidio avvenuto nel 2017 in un albergo di Licola. I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, hanno eseguito oggi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 52 anni, ritenuto gravemente indiziato di omicidio aggravato dalla premeditazione, porto abusivo di arma e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Giugliano. Omicidio in via Licola Mare, svolta dopo 9 anni: arrestato 52enne

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Napoli Nord al termine di un’articolata attività investigativa che ha consentito di fare luce su un delitto avvenuto nell’aprile del 2017. In quell’occasione un 50enne, Michele Lorenzetti, originario di Soccavo, venne ucciso a colpi d’arma da fuoco nei pressi di un noto albergo della zona, “Complesso delle Rose”, in via Licola Mare. La vittima fu raggiunta da numerosi proiettili mentre si trovava nel parcheggio della struttura.

Le indagini, condotte dai militari della Compagnia di Giugliano con il supporto di rilievi tecnici, analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, escussione di persone informate sui fatti e attività di intercettazione, hanno ricevuto un nuovo impulso tra dicembre 2025 e febbraio 2026. Gli approfondimenti investigativi avrebbero consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico del 52enne.

Debito per la droga

Secondo la ricostruzione accusatoria, all’origine dell’omicidio ci sarebbe stato un debito contratto dall’indagato con la vittima. Quest’ultima avrebbe prestato all’uomo una consistente somma di denaro a titolo usuraio per consentirgli l’acquisto di una partita di droga, successivamente sequestrata dalle forze dell’ordine. Non riuscendo a restituire il denaro, il 52enne avrebbe attirato il creditore nel parcheggio dell’albergo, dove poi sarebbe scattata l’esecuzione. L’uomo è stato quindi condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.