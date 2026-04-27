Guida pericolosa sulla Domiziana: fermato 49enne con tasso alcolemico tre volte oltre il limite

Il suo tasso alcolemico era tre volte oltre i limiti consentiti dalla legge. In quelle condizioni, se avesse continuato a guidare, procedendo a velocità sostenuta, avrebbe potuto provocare un incidente. È finito nei guai un 49enne napoletano fermato dai carabinieri lungo la via Domiziana, nel territorio di Mondragone.

I militari del Reparto Territoriale, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato non solo alla sicurezza stradale ma anche al contrasto dei reati in genere e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intercettato un’autovettura che procedeva con un’andatura ritenuta pericolosa. Da qui la decisione di intervenire immediatamente. Alla guida del mezzo, una Fiat Panda con targa estera, c’era un uomo di 49 anni, originario di Napoli, che fin da subito ha mostrato evidenti segni riconducibili all’assunzione di alcol o sostanze. Un comportamento che ha spinto i carabinieri ad approfondire i controlli.

L’uomo è stato quindi accompagnato al pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove è stato sottoposto agli accertamenti sanitari previsti. L’esito non ha lasciato dubbi: positivo all’alcol test, con un tasso alcolemico pari a 2,4 grammi per litro, ben oltre il limite consentito dalla normativa vigente. Per il 49enne, già noto alle forze dell’ordine, è scattato il deferimento in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. L’autovettura, invece, è stata affidata alla persona risultata averla noleggiata.