Violento incidente a Melito: 20enne sbalzato dalla moto, è in pericolo di vita

Grave incidente stradale a Melito di Napoli, dove un giovane centauro è rimasto ferito in modo gravissimo dopo un violento impatto avvenuto nel pomeriggio in via Roma.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il ragazzo alla guida della moto avrebbe tamponato un’auto, venendo poi sbalzato contro altri veicoli in sosta lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile di Marano, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Trasferito in ospedale: condizioni gravissime

Le sue condizioni sono molto gravi: è ricoverato in prognosi riservata e risulta in pericolo di vita. Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.