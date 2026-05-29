Arrestato Giuseppe Prisco, esponente del clan De Luca-Bossa di Ponticelli scappato in Spagna. Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, nella mattinata odierna, a Barcellona, le Autorità iberiche hanno dato esecuzione a un Mandato di Arresto Europeo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale DDA, nei confronti dell’uomo, gravemente indiziato dei reati di omicidio doloso e porto abusivo di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso.

Arrestato a Barcellona killer del clan De Micco di Napoli: era ricercato per omicidio

Prisco, 33 anni, dallo scorso mese di giugno, si era sottratto alla esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’omicidio di Salvatore d’Orsi, avvenuto nel suddetto quartiere il 12.3.2018. Insieme ad altri due sodali già colpiti dallo stesso provvedimento cautelare, avrebbe ucciso la vittima esplodendo tre colpi d’arma da fuoco al suo indirizzo. L’omicidio sarebbe maturato nell’ambito della contrapposizione criminale tra il clan De Luca Bossa, al quale era legato il destinatario del provvedimento, e il clan De Micco, al quale apparteneva la vittima.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Napoli con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, hanno consentito di localizzare il latitante in territorio spagnolo, dove lo stesso aveva trovato rifugio servendosi di documenti d’identità falsificati. Giova rappresentare che nella giornata di ieri, lo stesso indagato è stato condannato, per i medesimi fatti di reato, all’ergastolo con sentenza non ancora definitiva emessa dal G.U.P. di Napoli.