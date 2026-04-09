Melito, scontro bici-moto sulla circumvallazione esterna: due feriti in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri lungo la circumvallazione esterna, in direzione Lago Patria, nel territorio di Melito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Marano.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, un uomo di 45 anni, di origine pakistana, che viaggiava in bicicletta, è stato investito da un 53enne alla guida di una moto. La dinamica dell’impatto è attualmente oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Entrambi i coinvolti sono rimasti feriti e sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania. I due sono stati ricoverati in codice rosso e si trovano in prognosi riservata. Non sarebbero, tuttavia, in pericolo di vita. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta sequenza dei fatti e accertare eventuali responsabilità.