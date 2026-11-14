Una violenta lite familiare è sfociata in un’aggressione con una lama agricola da giardino a Barano d’Ischia, dove un uomo di 38 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito più volte dal cognato 31enne. Quest’ultimo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.

Violenta lite tra cognati a Ischia: 31enne arrestato per tentato omicidio

L’intervento dei militari è scattato in seguito alla richiesta d’aiuto della moglie del 38enne al 112. Secondo una prima ricostruzione, per motivi ancora da chiarire, il marito avrebbe colpito alla testa il fratello della donna durante una discussione.

A quel punto, il 31enne avrebbe recuperato una roncola da giardino lunga circa 40 centimetri, inseguendo il cognato che nel frattempo si era rifugiato all’interno del proprio Piaggio Porter. Dopo aver frantumato il finestrino del veicolo, l’uomo avrebbe colpito ripetutamente il 38enne al volto, al corpo e alle gambe.

La vittima è stata inizialmente accompagnata dai familiari al pronto soccorso dell’ospedale di Lacco Ameno e successivamente trasferita in elicottero all’ospedale di Pozzuoli. Le sue condizioni hanno reso necessaria una prognosi riservata, ma secondo quanto riferito non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri hanno arrestato il 31enne per tentato omicidio. L’uomo, attualmente ricoverato in ospedale, sarà trasferito in carcere dopo le dimissioni. Restano da chiarire le cause che hanno scatenato la violenta lite tra i due cognati.